Россия, Турция и Иран договорились противостоять сепаратизму в Сирии

Россия, Турция и Иран отвергают все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом, включая незаконные инициативы по самоуправлению, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, говорится в совместном заявлении лидеров стран по итогам переговоров в Анкаре, опубликованном на сайте Кремля.

"Стороны обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, подчеркнули, что достижение стабильности и безопасности в этом районе возможно только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны и согласились с этой целью координировать свои усилия. Отвергли в этой связи все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом, включая незаконные инициативы по самоуправлению, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран", - говорится в документе.