Пентагон готовит ответ на нападение на Саудовскую Аравию заявление министра
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США совместно с партнерами разрабатывают ответные меры на атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.
The United States military, with our interagency team, is working with our partners to address this unprecedented attack and defend the international rules-based order that is being undermined by Iran.— Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) September 16, 2019
Известно, что совершенных 14 сентября нападениях Вашингтон обвиняет Иран.
«Военные Соединенных Штатов вместе с межведомственной группой работают с нашими партнерами, чтобы дать ответ на это беспрецедентное нападение и защитят основанный на правилах мировой порядок, подрываемый Ираном», — написал Эспер.
Глава Пентагона также отметил, что проинформировал президента США Дональда Трампа о ситуации.