На прошлой неделе в городе Хермескайль в федеральной земле Рейнланд-Пфальц 34-летний мигрант из Азербайджана облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Азербайджанец, чье имя не называется, получил серьезные ожоги и был доставлен в специализированную больницу в критическом состоянии, пишет немецкое издание PR Online – Volksfreund.

Согласно информации издания, этот мужчина приехал в Европу три года назад. В Азербайджане у него остались жена и двое детей, которых он планировал затем перевезти к себе. Издание пишет, что до того, как попасть в Германию, он провел три года во Франции в лагере для беженцев. На днях он получил от немецких властей уведомление о том, что будет депортирован обратно во Францию в тот же лагерь. По словам тех, кто знал его, после этого мужчина впал в отчаяние и решился пойти на самоубийство.

Местные журналисты и правозащитники говорят, что попытка самосожжения является результатом ужесточения германских законов о предоставлении убежища. Также они отмечают, что ситуация в центрах приема беженцев в Германии сильно ухудшилась: люди живут там месяцами, иногда годами. Им не разрешают работать, они не имеют доступа к образованию. В любое время грозит депортация. Все это вынуждает мигрантов идти на отчаянные меры.

По словам представителя властей Бегоны Герман в этом лагере 1-2 раза в месяц регистрируются попытки самоубийства. Со времени открытия этого лагеря были предприняты уже восемь попыток суицида. Она призналась, что в этом лагере очень мало одноместных комнат и у мигрантов нет никакой приватной жизни. В большинстве своем люди живут здесь по 6-8 человек в комнате.

Как пишет немецкое издание SWR, жители этого лагеря для беженцев шокированы инцидентом, который произошел 11 сентября. В настоящее время в лагере для беженцев находятся много пасторов, которые оказывают помощь беженцам и следят за персоналом лагеря.