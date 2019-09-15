Трамп открестился от обещания защищать Саудовскую Аравию

Дональд Трамп заявил, что не обещал Саудовской Аравии защиту со стороны Соединенных Штатов. Свою позицию президент США озвучил перед журналистами в Белом доме, передает РИА Новости.

«Нет, я этого саудитам не обещал… Нам надо сесть с саудитами и выработать решение по этому вопросу», — ответил Трамп на соответствующий вопрос.

Ранее 16 сентября Трамп пригрозил ответом за атаку на Саудовскую Аравию. По его словам, главный подозреваемый в атаке на саудовские НПЗ установлен, и Вашингтон «ждет от королевства информации, на каких условиях действовать».

В 2018 году Трамп назвал Саудовскую Аравию своим «великим союзником», который помогает Америке противостоять Ирану. Он добавил, что Эр-Рияд вкладывает огромные суммы денег в США, закупив вооружение на сумму в 110 миллиардов долларов.