Джек Ма, главный бизнесмен Китая, 55-летний владелец и основатель поисковика «Али-баба» и целого ряда дочерних сервисов, включая интернет-торговлю, покинул свой последний пост в созданной им компании - председателя Совета директоров. До этого он уже ушел с должности генерального директора корпорации и теперь фактически отстранился от руководства компанией...

Я бы бизнесменом стал, пусть меня научат…

Человек, который начинал с того, что приставал к англоязычным туристам на улицах китайского города Ханчжоу, чтобы научиться говорить по-английски, прошел долгий путь от нищеброда до главы крупнейшей высокотехнологичной компании Китая, и теперь - почетного пенсионера.

Представьте, это не единственный случай в мировом бизнесе – крупные предприниматели, мультимиллиардеры уходят из управления своими концернами, жертвуют почти все свое состояние на благотворительность, ведут исключительно скромный образ жизни, одевают потертые джинсы с футболками, и питаются в любимых с детства фаст-фудах...

При этом продолжают удивлять мир изобретениями и новшествами чуть ли не каждый день. Смотришь и думаешь - где же нам взять таких бизнесменов? Чтоб разбогатели не на распиле государственных богатств, примитивном импорте, и продаже земельных участков, попавших в руки сомнительными способами?

Чтоб на простой машине, а не на гигантском внедорожнике, чтоб в джинсах, а не в костюме по цене однокомнатной квартиры... Чтоб интересовался не деньгами, как таковыми, а делом, чтоб предметом азарта были достижения, а не дензнаки...

К сожалению, все мы живем на постсоветском пространстве, и бизнесмены у нас – соответствующие. Не изобретатели, не студенты, придумавшие нечто такое, чего до них не было. Не люди с воображением и амбициями, простирающими далеко за пределы банковского счета…

А вот и он, бизнесмен по-нашенски

Что такое на сегодняшний день постсоветский бизнесмен кавказского образца? По психологии – это мелкий торгаш, без какой-либо фантазии и полета мыслей. Всепоглощающие идеи, прорывные технологии, в конце концов, дым фабричных труб – все это не для них, все это – слишком сложно и требует слишком больших мозговых усилий. Любимые виды постсоветско-кавказских бизнесменов – это импорт, торговля, и нехитрые сделки по недвижимости – своровать, пользуясь связями кусок земли в престижном месте, а потом его загнать по хорошей цене.

Что представляет из себя бизнес наших политиков, которые пользуясь должностным положением сколотили немалое состояние? И тут – то же самое, никакой фантазии, никакого воображения: купить 20 квартир и 10 коммерческих площадей – и сдавать их. Купить долю в рынке – и строить из себя Рокфеллера.

Рынки – это вообще – особая страсть наших бизнесменов. Идеальный бизнес - мясная лавка, где опустившиеся на дно торговцы платят владельцу по паре долларов в день – и все, ничего делать не надо. Знай собирай себе дань, и трать на джипы и казино...

В учредители рынков набиваются по несколько десятков человек с очень хорошим аппетитом, потом выясняется, что денег им как всегда не хватает, потом они начинают грызться за лишний кусок, бьют друг другу башку, а иногда дело доходит и до стрельбы. Если где-то в наших краях убили бизнесмена – почти гарантировано можно сказать – наиболее вероятная версия - из-за доли на каком-нибудь рынке. А еще наши очень любят бизнес, который можно считать пределом мечтаний – автостоянки.

Вот где лафа и рай – в одной связке. И тут – ничего не надо делать, посади двух-трех бездельников, которые будут поднимать-опускать шлагбаум - и знай себе, собирай денежки.