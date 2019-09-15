Успех современного бизнесмена: мясная лавка и автостоянка портрет на фоне деградации
Джек Ма, главный бизнесмен Китая, 55-летний владелец и основатель поисковика «Али-баба» и целого ряда дочерних сервисов, включая интернет-торговлю, покинул свой последний пост в созданной им компании - председателя Совета директоров. До этого он уже ушел с должности генерального директора корпорации и теперь фактически отстранился от руководства компанией...
Что это – чудачество, блажь богатея, желание удивить?
Я бы бизнесменом стал, пусть меня научат…
Человек, который начинал с того, что приставал к англоязычным туристам на улицах китайского города Ханчжоу, чтобы научиться говорить по-английски, прошел долгий путь от нищеброда до главы крупнейшей высокотехнологичной компании Китая, и теперь - почетного пенсионера.
Представьте, это не единственный случай в мировом бизнесе – крупные предприниматели, мультимиллиардеры уходят из управления своими концернами, жертвуют почти все свое состояние на благотворительность, ведут исключительно скромный образ жизни, одевают потертые джинсы с футболками, и питаются в любимых с детства фаст-фудах...
При этом продолжают удивлять мир изобретениями и новшествами чуть ли не каждый день. Смотришь и думаешь - где же нам взять таких бизнесменов? Чтоб разбогатели не на распиле государственных богатств, примитивном импорте, и продаже земельных участков, попавших в руки сомнительными способами?
Чтоб на простой машине, а не на гигантском внедорожнике, чтоб в джинсах, а не в костюме по цене однокомнатной квартиры... Чтоб интересовался не деньгами, как таковыми, а делом, чтоб предметом азарта были достижения, а не дензнаки...
К сожалению, все мы живем на постсоветском пространстве, и бизнесмены у нас – соответствующие. Не изобретатели, не студенты, придумавшие нечто такое, чего до них не было. Не люди с воображением и амбициями, простирающими далеко за пределы банковского счета…
А вот и он, бизнесмен по-нашенски
Что такое на сегодняшний день постсоветский бизнесмен кавказского образца? По психологии – это мелкий торгаш, без какой-либо фантазии и полета мыслей. Всепоглощающие идеи, прорывные технологии, в конце концов, дым фабричных труб – все это не для них, все это – слишком сложно и требует слишком больших мозговых усилий. Любимые виды постсоветско-кавказских бизнесменов – это импорт, торговля, и нехитрые сделки по недвижимости – своровать, пользуясь связями кусок земли в престижном месте, а потом его загнать по хорошей цене.
Что представляет из себя бизнес наших политиков, которые пользуясь должностным положением сколотили немалое состояние? И тут – то же самое, никакой фантазии, никакого воображения: купить 20 квартир и 10 коммерческих площадей – и сдавать их. Купить долю в рынке – и строить из себя Рокфеллера.
Рынки – это вообще – особая страсть наших бизнесменов. Идеальный бизнес - мясная лавка, где опустившиеся на дно торговцы платят владельцу по паре долларов в день – и все, ничего делать не надо. Знай собирай себе дань, и трать на джипы и казино...
В учредители рынков набиваются по несколько десятков человек с очень хорошим аппетитом, потом выясняется, что денег им как всегда не хватает, потом они начинают грызться за лишний кусок, бьют друг другу башку, а иногда дело доходит и до стрельбы. Если где-то в наших краях убили бизнесмена – почти гарантировано можно сказать – наиболее вероятная версия - из-за доли на каком-нибудь рынке. А еще наши очень любят бизнес, который можно считать пределом мечтаний – автостоянки.
Вот где лафа и рай – в одной связке. И тут – ничего не надо делать, посади двух-трех бездельников, которые будут поднимать-опускать шлагбаум - и знай себе, собирай денежки.
Люди с психологией мелких торгашей – не меняются. Они так и остаются мелкими торгашами, даже если оборот их бизнеса насчитывает порой миллионы долларов. В данном случае цифры неважны – мелкий купчила – есть мелкий купчила, вне зависимости от оборотов. Чтоб страна развивалась - и бизнес нужен соответствующий. С идеями, с интересами. С желанием сделать что-то живое и динамичное, а не просто тупо импортировать в страну ящик бананов и продать их. И представьте, для этого совсем не обязательно быть Китаем, США, или Японией.
Вперед к светлому будущему через рынки и стоянки!
На сайте haqqin.az в последнее время опубликовано несколько очень интересных репортажей из стран Балтии – маленьких, в каждой из которых население не превышает 3 млн. человек. Репортажей об истории их успеха, о том, как они, вышедшие из той же самой советской ямы сегодня вырвались вперед не благодаря рынкам, стоянкам и импортерам, а благодаря творческой, технологически мыслящей молодежи.
Той молодежи, которая зарабатывает миллионы благодаря своей фантазии и амбициям, не ограниченных банковским счетом, джипом, и люстрами из венецианского хрусталя.
Пример стран Балтии - показатель того, чего может достигнуть страна в которой много нестандартно мыслящих людей. Конечно, нельзя сказать, что в наших краях их вообще нет. Наоборот – их довольно много, и благодаря им мы еще не упали на дно, и не погрязли в полном беспросвете и беспределе. Кто-то все-таки делает что-то достойное, строит какие-то предприятия, производит что-то полезное, оказывает услуги, стараясь быть на уровне международных стандартов.
Было бы ужасно, если б их вообще не было, и весь бизнес-сектор наших стран ограничивался любителями государственных тендеров и мелкими торгашами с многомиллионными оборотами.
Однако их явно недостаточно для того, чтоб выйти на центральную магистраль развития, и отставание стран Кавказа от стран Балтии – наглядное тому свидетельство.
Наше будущее – не в импорте, стоянках и замусоренных рынках. Школьники, которые сегодня участвуют в различных технических олимпиадах, чего-то колдуют в гаражах с паяльниками в руках, и завтра - обязательно придумают что-то особенное. Наше будущее – это изобретатели, конструкторы инженеры, да и просто люди, которые не останавливаются на достигнутом.
Будет открыт путь им и их творческой энергии - будет завтрашний день и у наших стран. Будут бизнесмены в потертых джинсах, которым глубоко наплевать на все внешние атрибуты богатства, так как им – нет необходимости кому-то что-то доказывать.
А если ничего такого не произойдет в ближайшее время - то что ж, останемся в окружении примитивных дельцов, для которых прогресс и развитие – пустой звук.