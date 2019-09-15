Второй день чемпионата мира в Баку

Сегодня на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку будут разыграны первые комплекты медалей.

Гимнастки, как и вчера, выступают с обручем и мячом. Азербайджанские спортсменки Зохра Агамирова и Вероника Гудис продемонстрирую зрителям упражнения с мячом. Они выйдут на ковер примерно в 14:00.

Вчера обе представительницы Азербайджана выступили с обручем. Агамирова получила от судей 19 баллов, а Гудис – 16,950.

Сегодняшняя квалификация завершится в 17:00, а в 19:30 начнутся отдельные финалы, в которых выступят по восемь лучших гимнасток.