Выборы в Кнессет: решается судьба Нетаньяху

В Израиле открылись участки для голосования на первых в истории страны повторных выборах в Кнессет. После апрельских выборов израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог заручиться поддержкой парламентского большинства (61 из 120 мандатов), что привело к роспуску Кнессета.

По итогам выборов определится состав парламента 22-го созыва, после чего должна быть сформирована правительственная коалиция и выбран премьер-министр. Главным соперником правящей партии «Ликуд» стал оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые» — по цветам израильского флага), пишет Коммерсант.

Первыми из политических лидеров проголосовали председатель партии ШАС Арье Дери и Авигдор Либерман (НДИ). Один из лидеров блока "Демократический лагерь" Эхуд Барак также проголосовал, заявив "Если мы будем в Кнессете, Биби (Нетаньяху) останется вне Кнессета".

Согласно последним опросам социологов, основными претендентами на победу являются партия «Ликуд» Нетаньяху и центристский блок партий «Кахоль-Лаван» во главе с бывшим главой Генштаба израильской армии Бени Ганцем.

Результаты экзитполов будут опубликованы после 22.00, а первые официальные данные подсчета голосов ожидаются спустя несколько часов.

Напомним, 9 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в случае победы на выборах, он распространит израильский суверенитет на части Западного берега реки Иордан в районе Иорданской долины и северной оконечности Мертвого моря.