Накануне пресс-центр погранвойск ГКНБ Таджикистана обвинил военных Киргизии в том, что они открыли огонь в сторону невооруженных граждан, пишет Интерфакс.

"Комендант пограничник джамоата Овчи-Калача подполковник Рустам Убайдуллоев, рядовые Рамазон Исломов и Гиёсидин Суванов погибли в ходе боестолкновения с пограничниками Киргизии. Сегодня состоится встреча пограничных представителей и представителей местных органов власти Таджикистана и Кыргызстана во главе с первым заместителем командующего ПВ ГКНБ РТ генерал-майором Хикматулло Пираковым и первым зампредом ГПС КР полковником Абдикаримом Алимбаевым", - говорится в сообщении.

Накануне в боестолкновении с киргизскими пограничниками погибли трое военнослужащих Таджикистана, сообщает Азия-Плюс со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

"Киргизская сторона действовала вопреки двусторонним соглашениям, которые определяют делимитацию границы на спорных территориях, и мобилизовала на место событий дополнительные военные силы, состоящие из 250-300 человек. Затем они прибегли к провокационным действиям и в 19:00 открыли огонь в сторону невооруженных граждан махалли Бахор, в результате чего несколько граждан Республики Таджикистан получили огнестрельные ранения", - говорится в заявлении пресс-центра Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, обнародованном в официальных СМИ республики.

Отмечается, что конфликт произошел на территории спортивной площадки махалли Бахор сельского джамоата Овчи-Калача Бободжон Гафуровского района Согдийской области из-за строительства неизвестного сооружения гражданами Киргизии.

Тем временем Погранслужба Кыргызстана обвиняет Таджикистан в обстреле своих пограничных постов. «Таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв кыргызский пограничный пост «Максат», а затем временный погранпост «Сай» в Лейлекском районе Баткенской области. Причиной инцидента стало то, что граждане РТ начали строительство на неописанном участке государственной границы. В ответ на это кыргызстанец также начал строительство забора на территории своего дома, расположенного в этой местности», - сообщает 24.kg со ссылкой на ГПС Кыргызстана.

Киргизские СМИ сообщают о 13 раненых и одном погибшем в ходе перестрелки. Погибший - 41-летний прапорщик отряда специального назначения «Бору».

«В ходе перестрелки 13 человек - 7 военнослужащих и 6 гражданских лиц Кыргызстана - получили ранения различной степени и находятся в больнице Исфаны. Двое из них остаются в тяжелом состоянии. Остальные 11 человек будут транспортированы военно-транспортным самолетом Генерального штаба ВС КР в медицинские учреждения Бишкека», - сообщает 24.kg.

По сообщению киргизских СМИ, вчера вечером состоялся телефонный разговор между председателем Госпогранслужбы Киргизии полковником Уларбеком Шаршеевым и первым заместителем председателя — командующим Погранвойсками ГКНБ Республики Таджикистан генерал-полковником Раджабали Рахмонали. Ранее министры иностранных дел провели телефонную беседу, сообщает пресс-служба МИД Кыргызии.

В связи с конфликтом на киргизско-таджикистанской границе в Баткенскую область Киргизии сегодня прибыл премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.