В Армении наступил сезон громких отставок?

Министр обороны Армении Давид Тоноян и начальник полиции республики Валерий Осипян покинут свои посты после отставки директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна. Об этом пишет армянская газета "Жоховурд" ("Народ").

"Неслучайно, вчера в Национальном собрании в первом чтении было принято изменение ценза для кандидатов на должности руководителей силовых структур, которое даст возможность премьер-министру назначать на пост начальника полиции, руководителя СНБ не только специалиста из сферы, но и любого гражданина Армении, которому исполнилось 25 лет, и который 4 года подряд постоянно жил в стране", - цитирует Sputnik Армения статью газеты.

Как отмечает газета со ссылкой на источники во властных кругах, наиболее вероятный кандидат на пост директора СНБ – Ваге Казарян, друг Никола Пашиняна, замначальника полиции, командующий войсками полиции. Кроме того, упоминается также имя бывшего министра обороны Вагаршака Арутюняна".