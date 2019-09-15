Хаменеи: Переговоров с США не будет «ни на каком уровне»

Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Хаменеи заявил, что «политика максимального давления на иранскую нацию не стоит и гроша, и официальные лица Исламской Республики едины в убеждении, что переговоров с США на каком-либо уровне не будет», передает РИА Новости.

«Проведение таких контактов будет означать успех американской политики давления на Иран», - сказал аятолла.

По его словам, «если США откажутся от своих слов и вернутся к ядерной сделке, тогда Иран может пойти на диалог с ними»: «В противном случае ни о каких переговорах не может быть и речи ни в Нью-Йорке, ни где бы то ни было еще», передает ТАСС.