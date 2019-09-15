Делегация во главе с Рамином Гулузаде находится в Казахстане
В столице Казахстана городе Нур-Султане проходит совместное заседание 55-го Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи (РСС) и 25-го Координационного совета государств-участников СНГ по информатизации.
Азербайджан на мероприятии представлен делегацией во главе с министром транспорта, связи и высоких технологий Рамином Гулузаде.
На заседании обсуждается годичная деятельность Исполнительного комитета РСС по реализации решений Совета глав администраций связи.
Кроме того, в рамках визита Рамин Гулузаде с целью расширения связей в сфере связи и высоких технологий провел двусторонние встречи с профильными министрами России, Узбекистана и Казахстана и генеральным секретарем Международного союза электросвязи Хоулинем Чжао.