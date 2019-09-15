Сечин пожаловался Путину на Минфин

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в письме, направленном президенту РФ Владимиру Путину в конце августа, пожаловался на Минфин за то, что министерство возражает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей «Восток Ойлу».

Речь идет о совместном проекте «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова по освоению таймырских месторождений, сообщает газета «Коммерсант».

Сечин обвинил Минфин в непоследовательности и субъективности. Как полагает глава «Роснефти», первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов готов поддерживать проекты НОВАТЭКа и «Газпрома», но не «Восток Ойл», несмотря на «схожесть условий».

При этом издание указывает, что Минфин, опасаясь возникновения выпадающих доходов бюджета, ранее добивался того, чтобы на новые налоговые льготы для нефтяных месторождений был наложен мораторий до завершения инвентаризации проектов. В июле Путин поддержал этот мораторий (за исключением Приобского месторождения), но лишь до конца года.