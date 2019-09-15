Минздрав опровергает слухи о неизвестной болезни

В эти дни в соцсетях распространилась информация о якобы выявлении неизвестного заболевания в селах Ени Шариф и Кайса Балакенского района Азербайджана и введении в связи с этим карантина в указанных селах.

Глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров заявил haqqin.az, что распространившаяся в соцсетях информация не соответствует действительности.

«По словам главного врача Балакенской центральной районной больницы Дильбар Гулиевой, в медицинские пункты вышеуказанных сел не поступало обращений в связи с какой-либо болезнью. В соседнем с этими селами поселке Габагчёл также не зафиксировано обращений жителей вышеназванных сел в местную больницу», - сказал Абубекиров.