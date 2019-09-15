Разведка США: Иран ударил по Саудовской Аравии 20 беспилотниками

США поделились с Саудовской Аравией отчетами своих разведслужб, в которых говорится, что за атакой на объекты нефтяной компании Saudi Aramco стоит Иран, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным американской разведки, для нападения Иран задействовал более 20 беспилотников и по меньшей мере десяток ракет.

Представители Саудовской Аравии в ответ заявили, что США не предоставили достаточно доказательств в подтверждение своей версии. Американская сторона намерена поделиться с Эр-Риядом новыми данными в ближайшее время, рассказали собеседники WSJ.

«Эту атаку совершил Иран. Хуситы взяли на себя ответственность за то, что не совершали. Трам ждет, что Эр-Рияд официально признал виновным в атаке Тегеран. Лишь после этого они могут рассчитывать на нашу помощь», - сказал изданию высокопоставленный американский чиновник.

Ранее представитель возглавляемой саудитами арабской коалиции Турки аль-Малик сообщил, что при атаке на объекты Saudi Aramco использовалось иранское оружие. Ответственность за нападение, которое произошло 14 сентября, взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах».