Знаменитая азербайджанская спортсменка Мария Стадник пробилась в финале чемпионата мира по борьбе в Нур-Султане.

В полуфинале весовой категории до 50 кг она одолела китаянку Янан Сунь – 6:4.

В завтрашнем финале Марию ждет встреча с румынкой Эмилией Алиной Вук.

В первый и единственный раз Стадник становилась чемпионкой мира в далеком 2009-м году. В 2011-м, 2015-м и 2018-м годах Мария становилась серебряным призером, неизменно проигрывая в финале японкам.

На этот раз представительница Японии выбыла из борьбы на четвертьфинальной стадии, открыв азербайджанской спортсменке дорогу ко второму в карьере титулу чемпионки мира.

* * * 12:10

Прославленная азербайджанская спортсменка Мария Стадник успешно выступает на проходящем в Нур-Султане чемпионате мира по борьбе.

Одолев соперниц из Нигерии, Индии и России, она вышла в полуфинал, где встретится с соперницей из Китая.

Мария Стадник обеспечила себе олимпийскую лицензию. Эта первая путевка в Токио-2020, добытая нашей командой на нынешнем ЧМ.