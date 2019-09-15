Мария Стадник завоевала олимпийскую лицензию и вышла в финал ЧМ обновлено 15:25
Знаменитая азербайджанская спортсменка Мария Стадник пробилась в финале чемпионата мира по борьбе в Нур-Султане.
В полуфинале весовой категории до 50 кг она одолела китаянку Янан Сунь – 6:4.
В завтрашнем финале Марию ждет встреча с румынкой Эмилией Алиной Вук.
В первый и единственный раз Стадник становилась чемпионкой мира в далеком 2009-м году. В 2011-м, 2015-м и 2018-м годах Мария становилась серебряным призером, неизменно проигрывая в финале японкам.
На этот раз представительница Японии выбыла из борьбы на четвертьфинальной стадии, открыв азербайджанской спортсменке дорогу ко второму в карьере титулу чемпионки мира.
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Прославленная азербайджанская спортсменка Мария Стадник успешно выступает на проходящем в Нур-Султане чемпионате мира по борьбе.
Одолев соперниц из Нигерии, Индии и России, она вышла в полуфинал, где встретится с соперницей из Китая.
Мария Стадник обеспечила себе олимпийскую лицензию. Эта первая путевка в Токио-2020, добытая нашей командой на нынешнем ЧМ.