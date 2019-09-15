Сторонники Кочаряна окружили здание суда
Суд общей юрисдикции Еревана под председательством Анны Данибекян принял решение оставить экс-президента Кочаряна под стражей, передает Sputnik Армения.
"Суд принял решение отклонить ходатайство о немедленном освобождении из-под стражи. Решение может быть опротестовано в Апелляционном суде", - сказала Данибекян.
В то же время, пока шло заседание суд, сторонники Роберта Кочаряна и его оппоненты из лагеря действующих властей собрались у здания суда, передает EADaily.
Сторонники Кочаряна требуют от судьи незамедлительного выполнения ранее принятого Конституционным судом решения и освобождения Кочаряна. У их противников противоположное мнение — экс-глава республики должен остаться под арестом.
Сторонники кричат "Кочарян, герой!", противники: "Требуем пожизненного заключения!"