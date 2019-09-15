Сторонники Кочаряна окружили здание суда

"Суд принял решение отклонить ходатайство о немедленном освобождении из-под стражи. Решение может быть опротестовано в Апелляционном суде", - сказала Данибекян.

В то же время, пока шло заседание суд, сторонники Роберта Кочаряна и его оппоненты из лагеря действующих властей собрались у здания суда, передает EADaily.

Сторонники Кочаряна требуют от судьи незамедлительного выполнения ранее принятого Конституционным судом решения и освобождения Кочаряна. У их противников противоположное мнение — экс-глава республики должен остаться под арестом.

Сторонники кричат "Кочарян, герой!", противники: "Требуем пожизненного заключения!"