Икрам Нур, автор haqqin.az 13:44

В Анкаре 16 сентября прошел очередной раунд переговоров в «астанинском формате» с участием президентов Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Роухани. Традиционно официальные отчеты об этом пятом, своего рода - юбилейном саммите «астанинского трио», содержали в себе только позитив. Но если присмотреться, если вспомнить, на фоне каких событий в Сирии он проходил, все выглядит не так радужно. Да что там - крайне сложно все выглядит, без оптимизма.

Только 16 сентября, когда в Анкаре беседовали президенты, турецкие и американские вертолеты совершили совместное, пятое по счету, патрулирование в «зоне безопасности» на северо-востоке Сирии. Если что, накануне Хасан Роухани и американцев, и турок скопом записал в «иностранные интервенты». В тот же день сирийские правительственные части предприняли мощную попытку атаки на позиции лояльных Турции боевиков южнее Идлиба. При этом чуть не накрыв артиллерийским огнем наблюдательный пост турецкой армии. И в тот же день в районе Дейр-эз-Зора, на стыке территорий, которые с одной стороны контролируют курдские формирования, а с другой - проасадовские отряды, иранские прокси вытеснили частные формирования одного из сирийских олигархов. Которые «крышевали» здесь контрабандистов-многостаночников, то есть тех, кто и нефтью с контролируемых курдами месторождений Северной Сирии приторговывал, и другим, не менее интересным товаром. По отдельности - все эти инциденты и эпизоды вроде бы принципиального значения не имеют. Но в непрерывном ряду аналогичных событий - достаточно выпукло показывают основную тенденцию нынешней сирийской ситуации. А именно - мира в Сирии нет. Собственно, как нет и самой Сирии, есть несколько территорий, которые можно называть «зонами деэскалации» или «зонами оккупации», которые в ближайшее время будут нудно и методично заниматься борьбой за определение их собственных границ. И активное участие в этой борьбе будут принимать системные внешние игроки, в числе которых члены «астанинской тройки». И чем дальше - тем сильнее их интересы будут расходиться, а следовательно, и борьба будет принимать все более драматичный характер.

«Когда в товарищах согласья нет» - это то, что мы наблюдаем сейчас. Москве и Тегерану удалось спасти режим Асада и восстановить его контроль над частью сирийской территории. Естественно, что и иранская, и российская стороны хотели бы завершить этот процесс, воссоединив с Дамаском и «Большой Идлиб», и северную Сирию, которую местные курды уже считают принадлежащей им автономией. И возвращаться к Асаду не планируют, опираясь при этом на военно-политическую поддержку США. Это совершенно не устраивает Анкару, поскольку не дает никаких гарантий того, что будет обеспечена безопасность сирийско-турецкой границы, что Дамаск не примет решения о физическом уничтожении протурецких лоялистов, а новые волны беженцев не проломят турецкую границу. В связке Москва-Тегеран не все благополучно. Для иранцев Сирия - это плацдарм, контролируя который, можно создавать угрозы Израилю, это «стратегическая глубина», обеспечивающая влияние Ирана в этом регионе. С чем трудно согласиться России, для которой израильтяне - совершенно не противники, а вовсе даже и наоборот. И в послевоенные планы Москвы поселения проиранских прокси на сирийской территории совершенно не вписываются, хотя Тегеран уже продавил в Дамаске их создание. И это не говоря уже о том, что сама «реконструкция» Сирии является сейчас крайне дискуссионным вопросом, а без нее мира в стране быть попросту не может, все скатится в ожесточенные схватки различных группировок за обладание хоть каких, но ресурсов.