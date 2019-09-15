Все больше должников не могут выехать из Азербайджана

Ранее количество налогоплательщиков, которым было запрещено покидать страну из-за их налоговых долгов, измерялось десятками, сейчас счет идет на тысячи. Об этом Report рассказал заместитель министра налогов Азербайджана Сахиб Алекперов, комментируя вопрос, почему в последние годы не раскрывается количество должников, которым запрещено выезжать из страны.

По словам Алекперова, имена этих должников можно найти в системе по VÖEN или FIN: "В республике зарегистрировано свыше 1,034 млн налогоплательщиков. По мере роста числа налогоплательщиков растет число должников, чей выезд из страны ограничивается".