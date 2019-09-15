Синоптики радуют прогнозом погоды
В среду в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 18-21, днем 26-29, в Баку ночью 19-21, днем 27-29 градусов тепла.
Атмосферное давление - 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 50-60%.
Преобладание слабого ветра и комфортной температуры на Апшероне благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
В регионах Азербайджана также преимущественно без осадков, однако утром в ряде горных районов возможен кратковременный дождь, местами туман, порывистый западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.