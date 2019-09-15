11-14 сентября в Анкаре и Сивасе состоялось третье заседание Генассамблеи Ассоциации адвокатских организаций тюркоязычных стран. Азербайджан на мероприятии был представлен делегацией во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджана Анаром Багировым.

Вторая часть заседания была посвящена 100-летнему юбилею Сивасского конгресса. В этом городе были проведены съезд юристов и симпозиум на тему «От независимости к независимости: 100 лет Сивасскому Конгрессу».

На мероприятии от имени Türk-Av официально выступил председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров. В своем выступлении он поприветствовал участников мероприятия от имени Türk-Av и Коллегии адвокатов Азербайджана, а также заявил, что город Сивас является священным для всех тюркских народов, отметил важность проведения этого мероприятия именно в Сивасе. Анар Багиров подчеркнул важность сохранения независимости профессии адвоката и повышения авторитета этой профессии.

Помимо этого, в рамках визита делегации Коллегии адвокатов в Турцию прошла встреча с главой Сиваса Салихом Айханом. По окончании встречи глава Сиваса подарил Коллегии адвокатов Азербайджана ценный подарок – картину с двуглавым орлом, являющимся гербом города и символом справедливости древних тюрков.