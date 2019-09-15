Министр обороны поздравил посла с началом дипломатической деятельности в стране, пожелал ему успехов в деле расширения сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в области обороны, в том числе в противостоянии терроризму и проведении миротворческих операций.

Стороны подчеркнули наличие большого потенциала для военно-технического сотрудничества между двумя странами и важность расширения этих возможностей. Была особо отмечена необходимость реализации соглашений, достигнутых в области военного образования, продолжения курсов военного английского языка и увеличения числа слушателей, посещающих эти курсы.

В свою очередь Джеймс Шарп, выразив удовлетворение началом дипломатической деятельности в Азербайджане, подчеркнул, что приложит все усилия для развития отношений между Азербайджаном и Великобританией, в частности, сотрудничество в военной сфере.

Шарп, подчеркнув, что Великобритания признает территориальную целостность Азербайджана и с уважением к ней относится, отметил, что его страна является сторонником мирного решения нагорно-карабахского конфликта, добавив, что это также важно в плане развития и обеспечения безопасности Южного Кавказа.

Затем британский дипломат представил министру обороны нового военного атташе Великобритании в Азербайджане полковника-лейтенанта Энтони Брамвела.