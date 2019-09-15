Владимир Решетов, спецкор по странам Балтии и Польше 14:31

Три «балтийские сестры» Латвия, Литва и Эстония еще в годы первой независимости, до начала Второй мировой войны, были естественными конкурентами во всех сферах жизни — от экономики до спорта. С обретением независимости после распада СССР каждая из них выбрала свой путь, в основном сходный, но в деталях — отличный друг от друга. Эстонцы, географически, исторически и культурно, тесно связанные с соседней Финляндией, ориентировались на финнов. Наверное, отчасти потому экономика небогатой природными ресурсами Эстонии пошла по пути инноваций, быстро оставив в этой области позади Латвию и Литву. Именно здесь был изобретен Skype и другие инструменты цифровой эры.

Латыши и литовцы в последние годы стараются наверстать упущенное, развивая кибернетику, разрабатывая новые продукты XXI века. Иннвоации инновациями, но эстонцы думают шире. Только что прозвучала информация о неожиданном шаге эстонских властей. Министр по делам села в правительстве Эстонии Март Ярвик заявил, что правительство направит 100 миллионов евро в Фонд развития села, чтобы поддержать людей, желающих переехать жить в село. Об этом сообщили эстонские и латвийские медиа. Надо сказать, что и Эстония, и Латвия — одни из самых малонаселенных стран в Евросоюзе. Достаточно проехать на машине по дороге из Риги, например, в Тарту — вы будете наблюдать по обе стороны дороги красивые пейзажи, леса и поля. Но крайне редко сможете заметить одинокий хутор среди холмов или перелесков. Министр сообщил, что 50 миллионов евро будут направлены на покупку земли, чтобы затем сдать ее в аренду или продать людям, которые захотят переселиться ближе к природе. А вторая часть общей суммы будет использована, чтобы выдать им кредиты на развитие хозяйства. Но все не так просто. «Чтобы фонд мог приобрести землю, нужны изменения в законе, и деньги нельзя направить прямо из госбюджета», - подчеркнул министр. На этом можно было бы направить бюджетные деньги нового года, предназначенные для займов, или средства из Евросоюза, и направить их в фонд. Половина средств, как говорил министр, пойдет на покупку земли. При этом частные владельцы, продающие землю, не должны будут платить налог на доходы, правда, для этого еще предстоит изменить законодательство. «Купленная земля может быть использована, в зависимости от ситуации, может быть сдана в аренду или продана людям, которые захотят перебраться в сельскую местность. Фонд мог бы дополнительно использовать эту землю как гарантию кредитования. Мы создаем базу данных, в каком самоуправлении доступна земля — старое хозяйство или, может быть, лес, которые человек мог бы арендовать или купить» - сказал министр М.Ярвик.