После провала переговоров с Трампом талибы пошли в Тегеран

"Недавно в рамках всесторонних консультаций Ирана со сторонами конфликта в Афганистане делегация представителей движения "Талибан" совершила визит в нашу страну", - приводит пресс-служба МИД Ирана ответ Мусави на вопрос журналистов о контактах Тегерана с талибами, сообщает ТАСС.

Министерство иностранных дел Ирана подтвердило недавний визит делегации движения "Талибан" в страну. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

Мусави добавил, что "делегация "Талибан" провела консультации о текущей ситуации в Афганистане с соответствующими представителями иранской стороны". Подробности и точная дата переговоров не приводятся.

В свою очередь сотрудник политического представительства талибов в Дохе Сухейль Шахин раскыл некоторые детали визита делегация "Талибан" в Тегеран.

"Делегация из четырех человек во главе с заместителем руководителя движения по политическим вопросам Абдулом Саламом Ханафи посетила Иран и встретилась с высокопоставленными должностными лицами МИД этой страны. В ходе встречи обсуждались последние события в мирном процессе", - написал Шахин в Твиттер, добавив, что "Талибан" ценит позитивную роль всех стран в решении афганского вопроса.

Представитель талибов отметил, что на переговорах в Тегеране речь шла также "об экономических проектах Ирана в Афганистане".

После провала переговоров с США Тегеран стал вторым пунктом после Москвы, куда отправились представители талибов.