Эльнур Мамедов, отдел экономики 14:49

Как и прогнозировал haqqin.az, после атаки дронов на одно из ключевых звеньев нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, котировки резко взлетели. Как бы ни пытались загладить большую опасность для глобального нефтяного рынка власти этой страны своими оптимистическими заявлениями, вызванные терактами потери велики. На разрушенные объекты приходится около половины саудовских мощностей - почти 6 млн баррелей в сутки, и восстановить быстро их просто не получится. И если одни все еще заняты поиском виновных в этой акции (а виновным в любом случае окажется Иран – так хочется США), другие стали уже подсчитывать потери или будущие доходы.

Действительно, котировки "черного золота" смеси Brent в понедельник взлетели примерно на 10-11% - до - 66,3 доллара за баррель. В Шанхае торги нефтяными фьючерсами и вовсе были остановлены из-за превышения лимита изменения цены. В моменте рост цен фьючерсов на Brent составлял почти 20%, а это уже рекордный скачок цены с 1988 года. Даже во время бомбардировок Ливии в 2011 году мировой рынок потерял 1,6 млн барреля в сутки, что в 3,5 раза меньше нынешних потерь. Только в 1990 году, когда война в Персидском заливе привела к остановке добычи в Кувейте и Ираке, цены на нефть взлетели более чем в два раза - до 45 долларов за бочку. Ситуация рано или поздно, безусловно, вновь утрясется, но Саудовская Аравия еще долго будет испытывать последствия терактов. Саудиты уже закрыли свой трубопровод на Бахрейн после нападения на свои нефтяные объекты, по которой ежедневно перекачивается 220-230 тыс. баррелей нефти компании Saudi Aramco в сутки на бахрейнский НПЗ BAPCO. И это не от хорошей жизни, эти объемы пойдут на покрытие других обязательств. К тому же инвесторы ясно стали понимать, насколько объекты Saudi Aramco уязвимы перед подобными атаками. Это, к слову, может помешать выходу саудовской нефтяной компании на IPO. Да, атаки дронов в минувшие выходные усилили опасения инвесторов по поводу вероятности новых атак в будущем, что омрачает перспективы IPO госнефтекомпании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco). Компания давно уже планирует продать до 5% акций в ходе IPO, рассчитывая привлечь рекордные 100 млрд долларов. Местные власти считали, что в рамках IPO Aramco будет оценена более чем в 2 трлн долларов, хотя, по мнению аналитиков, 1,5 трлн. долларов - более реалистичная оценка. Нарушение поставок, вызванное атаками в минувшие выходные, может еще больше увеличить разрыв в оценках стоимости компании. И долго еще придется стране отыгрывать эту разницу. А ведь размещение акций является важной частью плана наследного принца Мухаммеда бен Салмана "Видения-2030" по диверсификации экономики, созданию крупнейшего в мире суверенного инвестфонда и сокращению зависимости от углеводородов.

Правда, эксперты международного рейтингового агентства Moody's считают, что атака нефтяных объектов не будет иметь значительного влияния на финансовый профиль Saudi Aramco. Хотя атака дронов и является негативным фактором для кредитоспособности, а перебои в производстве значительны, они не ожидают, что это окажет долгосрочное влияние на финансовый профиль компании, учитывая ее устойчивый баланс и сильные буферы ликвидности. В то же время это может оказать довольно долгосрочное влияние на котировки "черного золота". Эта атака подчеркивает роль геополитических рисков в формировании цен на нефть, которые, вероятно, будут включать в себя премию за риски даже после возобновления добычи в этой стране. Повышение цен на нефть поможет производителям и нанесет ущерб компаниям сферы переработки в ближайшем будущем. В целом же долгосрочное влияние на энергетические компании будет зависеть от длительности периода низкого объема производства Saudi Aramco. Но создавшаяся ситуация затрагивает не только саудитов. Правда, Россия пока, видимо, не определилась с планами, как это следует из заявления министра экономики Александра Новака. Хотя верится в это с трудом, так как любые перемены на нефтяном рынке сразу сказываются на экономике страны и курсе рубля. Ведь цены на золото уже пошли вверх, что привело к потере примерно 6% мирового производства сырья и увеличивает риски военного вмешательства США в регионе. В Сингапуре в ходе сессии накануне цены поднимались на 1,6% - до 1512,14 доллара за унцию. В Китае также не видят угроз юаню и экономике из-за роста нефтяных цен, здесь предпочитают понаблюдать за дальнейшим развитием событий. Экономика страны успешно преодолела негативные последствия от торгово-экономической нестабильности на международной арене и намерена в этом году обеспечить темпы роста ВВП на запланированном уровне благодаря мощным внутренним стимулам для роста, в том числе и применению передовых наукоемких технологий. И делать какие-то резкие телодвижения Пекину совсем ни к чему.