Украина договорилась о покупке газа у тайного поставщика

«Нафтогаз Украины» законтрактовал на первый квартал 2020 года 450 миллионов кубометров газа у «крупного международного трейдера», при этом поставки не зависят от действий «Газпрома». Кто станет поставщиком, в пресс-релизе компании не указывается, сообщает Лента.ру.

Глава газового бизнеса «Нафтогаза» Андрей Фаворов отметил, что компания закачала дополнительные объемы газа в хранилища и подготовила систему к работе без транзита.

В настоящее время Украина рассматривает еще несколько предложений крупных европейских трейдеров, чтобы воспользоваться ими в 2020 году в случае коммерческой целесообразности.

Пресс-служба «Нафтогаза» ранее сообщала, что запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 18,7 миллиарда кубометров. Это рекордный уровень за семь лет.