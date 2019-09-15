«Севилья» везет в Баку 24 футболиста

Сегодня утром команда провела последнюю тренировку перед вылетом в Азербайджан. Завтра вечером испанцы потренируются на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, где 19 сентября в 20:55 начнется сам матч.

Объявлен состав испанской «Севильи», который прилетит в Баку на матч 1-го тура Лиги Европы против « Карабах а». В список включены 24 футболиста.

Предстоящий матч из-за травмы пропустит форвард Нолито, а аргентинский нападающий Лукас Окампос, хоть и полетит в Баку, принять участие в игре с «Карабахом» не сможет из-за дисквалификации, полученной еще в предыдущем клубе – французском «Марселе».

Вот кого главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги везет в Баку: Томаш Вацлик, Яссин Буну, Альфонсо, Хесус Навас, Алехандро Позо, Серхи Гомез, Даниэль Каррисо, Диего Карлос, Жюль Кунде, Серхио Эскудеро, Серхио Регилон, Фернандо, Неманья Гудель, Хоан Хордан, Эвер Банега, Франко Васкес, Оливер Торрес, Рони Лопес, Брайан Хиль, Мунир, Мунас Даббур, Люк Де Йонг, Хавьер Эрнандес, Лукас Окампос.

Напомним, что после 4 туров чемпионата Испании «Севилья» имеет 10 очков и летит в Баку в ранге лидера Ла Лиги.