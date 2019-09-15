Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов к поездке в Северную Корею, передает ABC News.

«Не думаю, что есть готовность к этому. Я сделаю это когда-нибудь в будущем. Все зависит от того, что будет происходить. Я уверен, что Ким Чен Ын также с удовольствием поедет в США, но не думаю, что мы готовы к этому», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможном визите в Пхеньян.

Ранее газета JoongAng Ilbo со ссылкой на источники сообщила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Северную Корею.

Лидеры США и КНДР встречались уже дважды. Их второй саммит прошел в июне в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями. В сентябре КНДР объявила о готовности к возобновлению переговоров с США.