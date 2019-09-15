В Австрии полиция устроила погоню за чеченцами

В столице Австрии - Вене неизвестный автомобиль на высокой скорости пытался скрыться от силовиков, однако водитель не справился с управлением, и машина въехала в припаркованные автомобили, пишет Росбалт со ссылкой на Austria-today.

Двое пассажиров автомобиля скрылись. Полиции удалось схватить третьего мужчину, которым оказался 19-летний уроженец Чечни.

Во время обыска в машине сотрудники подразделения WEGA обнаружили оружие сдерживания и наркотики. Кроме того, на автомобиль были установлены два разных номерных знака.

Задержанный чеченец арестован, ему предъявлены обвинения. Личность владельца автомобиля выяснена.