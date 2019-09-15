Кристин Лагард избрали главой Центробанка Евросоюза
Кристин Лагард снова станет председателем Европейского центрального банка. За ее кандидатуру проголосовал Европейский парламент на пленарной сессии в Страсбурге, передает Интерфакс.
Голосование было тайным. Лагард поддержали 394 человека. Против проголосовали 206 депутатов, 49 воздержались.
Окончательное решение Европейский совет примет на октябрьском саммите ЕС на основе рекомендаций Совета ЕС, консультаций с Европарламентом и Советом управляющих ЕЦБ.
Срок действия полномочий главы ЕЦБ составляет восемь лет без права продления.
Лагард 16 июля подала в отставку с поста директора-распорядителя МВФ, который занимала на протяжении восьми лет. Ее сменила болгарский экономист Кристалина Георгиева.