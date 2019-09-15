Многомиллиардная сделка азербайджанской компании в России

Издание напоминает, что АО "Русинком " вместе с другими активами группы "Сафмар" было передано банку «Траст». Передача активов была осуществлена в счет погашения крупных долгов, вызванных крахом «Бинбанка», который принадлежал семье Гуцериевых.

При этом, по информации издания, образовавшиеся долги оценивались в 350 миллиардов рублей, а сумма переданных активов едва достигла 70 миллиардов рублей.

The Moscow Post отмечает, что хотя АО "Русинком" официально перешла к AF Holding, Михаил Гуцериев продолжает сохранять над ней контроль через Азая и Ильяса Мохнатовых. В качестве подтверждения своих доводов газета приводит тот факт, что бенефициары АО "Русинком" не раскрываются.

Для AF Holding это первый проект в Москве. Сообщается, что AF Holding намерен построить 500 тысяч кв. м. жилья в Москве. Примечательно, что такие же планы озвучивал Михаил Гуцериев до крушения своего Бинбанка.

Михаил Гуцериев - главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР , в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Его состояние в 2017 году оценивалось в 6 миллиардов долларов.