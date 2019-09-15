В российском городе Ханты-Мансийск проходит Кубок мира по шахматам, финалисты которого получат право сыграть в турнире претендентов за право встретиться с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Теймур сегодня сыграл вничью с Даниилом Юффой и по сумме двух партий выиграл со счетом 1,5:0,5.

В 1/8 финала Кубка мира Шахрияр Мамедъяров сыграет с Теймуром Раджабовым.

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров вышел в 1/8 финала. В 1/16 финала он прошел товарища по сборной Азербайджана Эльтаджа Сафарли. Вчера Шахрияр черными фигурами обыграл Эльтаджа, а сегодня белым цветом сыграл с ним вничью. Итоговый счет противостояния – 1,5:0,5.

На предыдущих стадиях Мамедъяров выбил из борьбы мадагаскарца Антенаину Ракотомахаро (2:0) и экс-чемпиона мира Рустама Касымджанова из Узбекистана (1,5:0,5).

Интересно, что после победы над Эльтаджем Сафарли Шахрияра может ждать еще одно азербайджанское дерби – против Теймура Раджабова, который прошел Хельги Зиску с Фарерских островов (1,5:0,5) и россиянина Санана Сюгирова (2,5:1,5). В 1/16 финала Раджабов играет с российским шахматистом Даниилом Юффой. Белыми Теймур выиграл и сегодня пытается отстоять добытое вчера преимущество.

Также Азербайджан на нынешнем Кубке мира представляли Ниджат Абасов и Аркадий Найдич. Первый дошел до 1/32 финала, а Найдич выбыл уже в первом раунде.