Путин назвал Израиль русскоязычным государством

«Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая такая сетевая общая семья, без всякого преувеличения говорю. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством», – заявил Путин, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, народы России и Израиля объединяют общие, в том числе трагические моменты в истории. Он отметил, что разрастание антисемитизма и ксенофобии, пересмотр итогов Второй мировой войны необходимо предотвратить, передает ТАСС.

Владимир Путин сообщил, что президент Израиля Реувен Ривлин пригласил его в Израиль в январе 2020 года принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летней годовщине освобождения Освенцима и к Дню памяти жертв Холокоста: «Я обязательно воспользуюсь этим предложением, как и сказал об этом совсем недавно на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Рассчитываю, что в ходе визита мы с руководством Израиля также откроем в Иерусалиме создающийся по инициативе израильских ветеранов мемориал памяти блокадникам Ленинграда».