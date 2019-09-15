Насиминский районный суд поставил точку в тяжбе между экс-депутатом Гюльтекин Гаджибейли и ее бывшей свекровью Нахаят Мамедовой, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Под председательством судьи Парвиза Гусейнова суд удовлетворил иск Нахаят Мамедовой. По решению суда Гюльтекин Гаджибейли должна выплатить своей бывшей свекрови 85 тысяч манатов.

Напомним, что в свое время Гюльтекин Гаджибейли взяла у свекрови в долг 50 тысяч долларов под предлогом ремонта квартиры, которую депутату подарила Исполнительная власть Баку. Однако затем выяснилось, что взятые в долг деньги не были потрачены на ремонт квартиры и Нахаят Мамедолва потребовала у бывшей невестки вернуть деньги.

На основании жалобы Нахаят Мамедовой был наложен арест на принадлежащие Гюльтекин Гаджибейли квартиру и два автомобиля Lexus LX 570 и Toyota Avalon.