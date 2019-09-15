Завершились кредитные ярмарки, организованные Банком Республика и Агентство по аграрным кредитам и развитию (AKIA) под лозунгом «Еще ближе, еще выгоднее» для фермеров и предпринимателей в регионах.

В ходе ярмарок, проведенных в августе-сентябре в 7 регионах страны, в специально созданных мобильных офисах, сотрудники Банка ознакомили более 2000 фермеров и предпринимателей с условиями кредитования, а также ответили на их вопросы.

Кредитные ярмарки были проведены в Лянкяране, Барде, Сабирабаде, Гяндже, Загатале, Губе и Хачмазе.

С целью обеспечения комфорта клиентов ярмарки были организованы на центральных улицах города и вызвали огромный интерес жителей.

Отметим, что эти кредиты выдаются в целях развития сельского хозяйства под 7% годовых за счёт средств AKIA. Для покупки породистого животного производится предоплата в размере 25% от его стоимости, государство предоставляет 60% субсидий (льгот), а оставшаяся сумма выдаётся банком в качестве кредита под 7% годовых. Предприниматель производит предоплату в размере 20% от стоимости сельскохозяйственной техники, государство предоставляет 40% субсидий (льгот), а оставшаяся сумма выдаётся банком в качестве беспроцентного кредита.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.