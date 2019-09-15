Израильские F-35 нанесли удар по «Хезболлах»

Израиль нанес несколько авиаударов по иранским подразделениям «Аль-Кудс» и ливанскому движению «Хезболлах» на востоке Сирии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте журналиста Бабака Тагвея (Babak Taghvaee), пишет «Лента.ру».

Подчеркивается, что атака была произведена с помощью двух самолетов F-35I Adir. Известно, что как минимум 10 боевиков «Хезболлах» погибли.

Израиль и до этого неоднократно атаковал территорию Сирии. Как правило, его целью становились объекты и члены «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск.

В настоящее время у Израиля 12 истребителей F-35I Adir. Всего Тель-Авив получит 50 таких самолетов.

В мае Армия обороны еврейского государства заявила о первом в мире боевом применении F-35 Lightning II. Всего Израиль заказал у США 50 истребителей F-35A Lightning II, которые после доработки получили название F-35I Adir.