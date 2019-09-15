Оперативная группа установила, что лекарственные препараты путем подделки документов планируют привезти в страну на грузовом автомобиле DAF с государственными номерами 99 RM 810/60 ZA 811. Далее на территории Газахского района планировалось поменять номера машины и доставить груз в Баку.

16 сентября грузовой автомобиль прибыл на территорию Азербайджана через таможенный пост «Красный мост» и, не пройдя проверку через рентгенный аппарат, направился на заправочную станцию на территории села Шыхлы Газахского района. Там с прибывшего из Грузии грузового автомобиля, которым управлял гражданин Азербайджана Хагани Гадиров, были сняты номера и прикреплены к ожидавшему на территории такому же грузовику (марка и общий вид машин идентичны – ред.). Далее автомобиль, прибывший из Грузии, начал двигаться в сторону Баку, а подмененный грузовик вернулся на таможенный пункт, чтобы пройти проверки через рентген-аппарат.

Оперативная группа из сотрудников Госкомтаможни задержала оба грузовика и доставила их на таможенный пункт «Красный мост». При осмотре транспортного средства, прибывшего из Грузии, были обнаружены лекарственные препараты 850 наименований на общую сумму в 2 миллиона манатов.

По факту ведется расследование.