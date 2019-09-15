«Исламское государство» вновь напало на Сирию

«Исламское государство» устроило крупную засаду на солдат Сирийской арабской армии (САА) и их союзников, погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом со ссылкой на военные источники сообщает Al-Masdar News.

Группа террористов неожиданно атаковала военных в пустынной местности недалеко от региона Хамима в провинции Хомс. Сообщается, что среди погибших были как военнослужащие правительственных сил, так и их союзники из «Национальных сил обороны» — ополчения, созданного Сирией при поддержке Ирана.

Издание сообщает, что эта засада стала первой атакой ИГ такого масштаба с весны текущего года, когда силы САА закрепились в провинции Дейр эз-Зор. После этого успеха войск Асада террористам пришлось ретироваться в пещеры неподалеку от Пальмиры — такой ландшафт позволяет им укрываться от авиаударов и хранить припасы для атак.