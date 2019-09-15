Саудовская Аравия обрушила нефть

Котировки барреля нефти марки Brent упали на 5,8 процента, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. Падение произошло на фоне новостей о скором восстановлении нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Падение котировок произошло после сообщения о том, что нефтяная промышленность Саудовской Аравии может восстановиться от последствий атаки дронов на объекты компании Saudi Aramco быстрее ожидаемого.

По словам источника агентства Reuters, страна уже близка к тому, чтобы ежедневно добывать 70 процентов от прежней нормы в 5,7 миллиона баррелей в сутки.

В подобном ключе выступил также король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз. Он заверил, что страна восстановится от последствий случившегося и призвал мировое сообщество впредь противостоять подобным атакам.