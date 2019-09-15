Эр-Рияд не верит, что нефтебазы атаковал Иран
Доказательства американской разведки не убедили представителей Саудовской Аравии в причастности Ирана к нападению дронами на нефтеперерабатывающие заводы компании Saudi Aramco. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно информации, представители США поделились с Саудовской Аравией сообщениями американской разведки о том, что 16 сентября Иран запустил более 20 беспилотников и не менее дюжины ракет для атаки объектов Saudi Aramco, передает RNS.
«Однако представители Саудовской Аравии заявили, что США не предоставили достаточно доказательств, чтобы сделать вывод о том, что атаку произвел Иран», — пишет The Wall Street Journal, указывая при этом, что информация, полученная от разведки, не была полной.
Официальные лица США сообщили, что планируют дать саудовцам больше данных в ближайшие дни. Эр-Рияд будет дожидаться официальных результатов расследования инцидента, прежде чем принять решение о том, как реагировать на нападение.
Атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco в городах Хурайс и Абкаик произошли 14 сентября. Из-за взрывов были приостановлены производственные операции на этих объектах. После президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенные Штаты находятся в состоянии боеготовности после атаки на НПЗ Саудовской Аравии. При этом он не стал называть виновных в атаке, решив дождаться версии королевства.