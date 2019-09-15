Эр-Рияд не верит, что нефтебазы атаковал Иран

Согласно информации, представители США поделились с Саудовской Аравией сообщениями американской разведки о том, что 16 сентября Иран запустил более 20 беспилотников и не менее дюжины ракет для атаки объектов Saudi Aramco, передает RNS.

Доказательства американской разведки не убедили представителей Саудовской Аравии в причастности Ирана к нападению дронами на нефтеперерабатывающие заводы компании Saudi Aramco. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

«Однако представители Саудовской Аравии заявили, что США не предоставили достаточно доказательств, чтобы сделать вывод о том, что атаку произвел Иран», — пишет The Wall Street Journal, указывая при этом, что информация, полученная от разведки, не была полной.

Официальные лица США сообщили, что планируют дать саудовцам больше данных в ближайшие дни. Эр-Рияд будет дожидаться официальных результатов расследования инцидента, прежде чем принять решение о том, как реагировать на нападение.

Атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco в городах Хурайс и Абкаик произошли 14 сентября. Из-за взрывов были приостановлены производственные операции на этих объектах. После президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенные Штаты находятся в состоянии боеготовности после атаки на НПЗ Саудовской Аравии. При этом он не стал называть виновных в атаке, решив дождаться версии королевства.