Из зоны киргизско-таджикского конфликта эвакуируют население
В Баткенской области Киргизии, где накануне произошел киргизско-таджикский приграничный конфликт, приведший к жертвам и с той, и с другой стороны, идет эвакуация населения из села Максат, ставшего зоной конфликта. Об этом пишет EADaily.
Отмечается, что выехало уже более 750 человек. Населенный пункт покидают в основном женщины и дети.
С местными жителями уже встретился премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев. Премьеру также показали результаты обстрела с таджикской стороны. Глава правительства заверил жителей области в том, что процесс делимитации и демаркации границ между странами будет усилен, чтобы подобных случаев было все меньше, но это дело не одного дня.