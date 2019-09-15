Из зоны киргизско-таджикского конфликта эвакуируют население

В Баткенской области Киргизии, где накануне произошел киргизско-таджикский приграничный конфликт, приведший к жертвам и с той, и с другой стороны, идет эвакуация населения из села Максат, ставшего зоной конфликта. Об этом пишет EADaily.

Отмечается, что выехало уже более 750 человек. Населенный пункт покидают в основном женщины и дети.