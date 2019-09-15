Эрдоган угостил Путина и Роухани турецким инжиром фото
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угостил российского и иранского лидеров - Владимира Путина и Хасана Роухани инжиром, выращенным на Эгейском побережье страны. Об этом сообщает турецкое издание Ensonhaber.
Накануне в Анкаре прошла встреча президентов Турции, России и Ирана, на которой обсуждалась ситуация в Сирии.
По окончании трехстороннего саммита президенты трех стран провели неофициальную беседу, на которой попробовали инжир, выращенный на Эгейском побережье в провинции Айдын.