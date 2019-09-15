Швейцарский адвокат старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой - Грегуар Манжа написал в своем Twitter, что вечером 16 сентября его подзащитная была увезена в неизвестном направлении и ее местонахождение неизвестно.

По данным Манжа, в тот день Каримову доставили в Яшнабадский районный суд, где прошло слушание ее дела. Дочь Каримовой Иман в зал заседаний не пустили, пишет Fergananews.

Разрешения на участие в заседании Манжа не получил, несмотря на официальный запрос, поданный две недели назад. О том, что слушание состоится 16 сентября, он узнал «в 06:33 по ташкентскому времени, менее чем за час до того, как наша клиентка была доставлена в суд».