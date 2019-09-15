Гульнара Каримова исчезла заявляет швейцарский адвокат
Швейцарский адвокат старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой - Грегуар Манжа написал в своем Twitter, что вечером 16 сентября его подзащитная была увезена в неизвестном направлении и ее местонахождение неизвестно.
По данным Манжа, в тот день Каримову доставили в Яшнабадский районный суд, где прошло слушание ее дела. Дочь Каримовой Иман в зал заседаний не пустили, пишет Fergananews.
Разрешения на участие в заседании Манжа не получил, несмотря на официальный запрос, поданный две недели назад. О том, что слушание состоится 16 сентября, он узнал «в 06:33 по ташкентскому времени, менее чем за час до того, как наша клиентка была доставлена в суд».
По словам швейцарского юриста, узбекский адвокат Каримовой также был уведомлен о заседании лишь в день его проведения. Спустя некоторое время Каримову увезли из суда в неизвестном направлении.
В июле Манжа сообщал, что Гульнару Каримову лишили права свободно общаться с адвокатом. В частности, ему не разрешили посетить Зангиатинскую женскую колонию в Ташкентской области, где содержится Каримова.
Против Гульнары Каримовой в Узбекистане возбуждено два уголовных дела по обвинениям в хищении и уклонении от уплаты налогов. В 2015 году она была приговорена к пяти годам лишения свободы, в 2017-м получила 10 лет тюрьмы. В 2018 году срок заключения по второму делу заменили пятью годами ограничения свободы, но в начале 2019 года Каримову перевели в Зангиатинскую женскую колонию за «злостное нарушение порядка и условий отбывания наказания».
В августе 2019 года Генпрокуратура Узбекистана сообщила о возбуждении против Каримовой новых уголовных дел. Ее обвиняют в заключении сделки вопреки интересам страны, хищении государственных средств и вымогательстве чужого имущества в особо крупных размерах.