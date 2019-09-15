Ильхам Алиев наградил деятелей культуры
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о присвоении почетных званий деятелям культуры. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры следующим лицам присваиваются почетные звания Азербайджана:
«Народный артист»
Аллахвердиеву Васифу Керим оглу, Фараджеву Сардару Фараджулла оглу;
«Заслуженный деятель искусств»
Халыгзаде Фаттаху Халыг оглу, Раджабову Огтаю Мамедага оглу;
«Заслуженный артист»
Бутенко Игорю Леонидовичу, Пяткину Николаю Александровичу;
«Заслуженный учитель»
Гёкчайской Саиде Огтай гызы, Гусейновой Рухсаре Гусейн гызы, Ягубовой Назиле Мир Теймур гызы.