Ильхам Алиев наградил деятелей культуры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о присвоении почетных званий деятелям культуры. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии азербайджанской музыкальной культуры следующим лицам присваиваются почетные звания Азербайджана:

«Народный артист»

Аллахвердиеву Васифу Керим оглу, Фараджеву Сардару Фараджулла оглу;

«Заслуженный деятель искусств»

Халыгзаде Фаттаху Халыг оглу, Раджабову Огтаю Мамедага оглу;

«Заслуженный артист»

Бутенко Игорю Леонидовичу, Пяткину Николаю Александровичу;

«Заслуженный учитель»

Гёкчайской Саиде Огтай гызы, Гусейновой Рухсаре Гусейн гызы, Ягубовой Назиле Мир Теймур гызы.

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