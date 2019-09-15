США и Беларусь восстановят диппредставительства на уровне послов, сообщает БелТА.

Согласно информации, о решении было объявлено на встрече находящегося в Минске с визитом заместителя госсекретаря США Дэвида Хэйла с президентом Александром Лукашенко.

Беларусь отозвала своего посла из США в марте 2008 года на фоне введения американских санкций в отношении белорусских компаний. Вскоре после этого посол Соединенных Штатов также покинул Минск. С тех пор дипмиссии в обеих странах возглавляли временные поверенные.