США призовут Турцию закупать американское оружие

Соединенные Штаты будут призывать Турцию закупать их продукцию вместо российских Су-35 и Су-57, заявил заместитель министра обороны США Джон Руд на мероприятии, посвященном ПРО, передает РИА Новости.

"Это то, в каком направлении мы будем призывать Турцию двигаться - принимать решение в пользу вооружений, произведенных США, что принимает в расчет совместимость. Но, конечно, Турция независимая страна, которая может самостоятельно принимать решения. Но мы готовы к партнерству с ними по этому поводу", - сказал Руд, отвечая на вопрос, как возможная закупка Турцией российских истребителей может повлиять на военное сотрудничество с США.

Руд не уточнил, что в связи с этим Вашингтон готов предложить Анкаре.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, осмотрев российские истребители на авиасалоне МАКС-2019, поинтересовался у президента РФ Владимира Путина о возможности купить такие. Путин же ответил утвердительно. Помощник президента РФ Юрий Ушаков впоследствии подтвердил, что интерес к теме есть, но с учетом ее "сверхчувствительности" говорить о переговорах пока рано.