Сотрудники ФСБ России задержали за браконьерство две рыболовные шхуны и более 80 граждан Северной Кореи в Японском море, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«Противоправная деятельность выявленных в районе банки Кито-Ямато северокорейских браконьеров пресечена», - отмечается в сообщении ФСБ.

Напомним, ранее во вторник в ходе задержания экипаж одной из северокорейских шхун открыл огонь по российским военным. В результате нападения трое пограничников получили ранения. После инцидента в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах КНДР в Москве Чин Чжон Хёпа. Дипломат пробыл в министерстве более часа. От комментариев он отказался.