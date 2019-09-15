Лукашенко: Конфликт в Украине не решить без США

США могли бы помочь в ситуации по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, сообщает БелТА.

«Я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится», - приводит ТАСС слова белорусского лидера.

Глава Беларуси подчеркнул, что если сторонам конфликта не удается прийти к договоренностям, то к переговорам стоит подключить «новые силы».

Ранее Беларусь выступала за подключение США к «нормандской четверке».