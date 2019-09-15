Дмитрий Рой, отдел международной политики 20:52

На границе Таджикистана и Киргизии в понедельник, 16 сентября, произошел вооруженный конфликт, в ходе которого с киргизской стороны погиб один пограничник и несколько человек получили ранения. С таджикской же стороны погибли трое пограничников. Как говорится, «никогда такого не было, и вот опять». В июле нынешнего года из-за столкновений на границе Таджикистана и Киргизии из киргизского села Аксай были эвакуированы более 300 человек. Тогда в результате инцидента погиб один человек, не менее 14 получили ранения.

В те дни в ходе встречи со своим таджикским коллегой киргизский президент Сооронбай Жээнбеков заявил: «Два братских народа Кыргызстана и Таджикистана издревле жили и сегодня живут в мире и согласии». Вчера более чем наглядные картины этого «мира и согласия» регион увидел вновь. «Граждане Таджикистана начали проведение строительных работ на неописанном участке границы, в ответ на это гражданин Кыргызстана также начал строительство забора на территории своего дома, расположенного в данной местности, – говорится в сообщении погранслужбы Киргизии. – Состоялась встреча пограничных представителей, на которой было принято решение о прекращении работ». Но несмотря на достигнутые договоренности, жители обеих стран продолжили строительство, и это спровоцировало столкновение. «Около 19:30 таджикские военнослужащие в агрессивной форме потребовали от гражданина Кыргызстана остановить строительство, завязалась словесная перепалка, которая переросла в перестрелку». У пограничных войск Таджикистана собственная версия. «Кыргызская сторона действовала вопреки двусторонним соглашениям, которые определяют делимитацию границы на спорных территориях, и мобилизовала на место событий дополнительные военные силы, состоящие из 250-300 человек. Затем они прибегли к провокационным действиям и в 19:00 открыли огонь в сторону невооруженных граждан махалли Бахор, в результате чего несколько граждан Республики Таджикистан получили огнестрельные ранения», – говорится в официальном заявлении ведомства. Все как обычно. Ответственность за произошедшее Душанбе и Бишкек перекладывают друг на друга - вот только куда деть пролитую кровь и человеческие жертвы? С некоторым запозданием пришла информация о потерях в этом боестолкновении таджикской стороны: комендант джамоата (управы) Овчи-Калача подполковник Рустам Убайдуллоев, 1984 года рождения, рядовой Рамазон Исломов, 1998 года рождения, и рядовой Гиёсидин Суванов, 2000 года рождения. Киргизская сторона сообщила об одном погибшем — 41-летнем прапорщике отряда специального назначения «Бору» Равшане Муминове.

Протяженность границы между двумя странами составляет более 970 километров, однако из них описаны немногим менее 600. В июле Рахмон и Жээнбеков категорически заявили о том, что они «решительно подтвердили активизацию работы совместной межправительственной комиссии», которая занимается демаркацией границы. И вот спустя два месяца плоды их решительности и активизации как на ладони. Причем проблеме не один год, более того, чем дальше, тем напряженнее становится ситуация, и за все эти годы стороны так и не смогли найти взаимоприемлемые варианты. Ситуация, действительно, непростая, в годы СССР многие участки земли здесь переходили из рук в руки чуть ли не на основе соглашений на уровне директоров совхозов. До сих пор нет точных карт и снимков из космоса с детализацией расположения всех объектов. Но только ли в этом дело? Есть ли вполне здравые предложения? Разумеется, их хватает, от взаимного «обмена» землями до создания на спорных территориях совместной свободной экономической зоны (СЭЗ) с упрощенным пограничным режимом и общими правилами таможенного регулирования. Но всякий раз, когда кажется, что все уже идет к благополучному завершению, что-то да срывается. Словно какой-то рок или чья-то злая воля не дает поставить точку в этом становящемся все более кровавом вопросе. Нищета, перенаселенность и дефицит воды, сельхозугодий и пастбищ, не говоря уже о каких-то других природных ресурсах - вот основные причины конфликта. Таджики и киргизы сходятся здесь в схватке не от того, что здесь царят нетерпимость и ксенофобия - а от бытовой неустроенности и поистине «коммунальной» скученности. Ожесточенность - она именно от этого, от пронзительной бедности и отсутствия перспектив, когда с рулеткой измеряют, не заняла ли доска от соседского забора несколько квадратных сантиметров твоей, кровной и от предков доставшейся «земли-кормилицы». Самое примечательное в том, что в нынешнем году стартовала международная программа «Трансграничное сотрудничество для достижения устойчивого мира и развития» - именно для решения данной проблемы, поскольку беспомощность Душанбе и Бишкека, будем говорить откровенно, изумляет даже ООН. Общий бюджет проекта - охватывающего 6 населенных пунктов в Согдийской области Таджикистана и такое же количество сел в Баткенской области Киргизии - более 5 миллионов американских долларов. Средства намерены выделить правительство Швейцарии и Фонд миростроительства Организации Объединенных Наций.