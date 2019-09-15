Саудовская Аравия продала здание, где убили Хашкаджи

«Саудовская Аравия еще в августе продала здание генконсульства в районе Левент Стамбула. Дипмиссия переедет в новое здание в районе Сарыер, как только в нем закончится ремонт», – сказал собеседник РИА Новости.

Саудовский журналист Джемаль Хашкаджи пропал 2 октября прошлого года при посещении генконсульства в Стамбуле. Позднее Эр-Рияд сообщил, что журналист погиб в результате произошедшего там конфликта. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб проинформировал, что по делу Хашкаджи задержан 21 человек, 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь.