Названо место запуска беспилотников и ракет по Саудовской Аравии

США собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генассамблее ООН на следующей неделе, сообщает France 24 со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По мнению Вашингтона, в атаке использовались не только беспилотные летательные аппараты, но и крылатые ракеты, а сама атака шла с территории Исламской Республики, а не из Йемена.