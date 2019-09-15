Названо место запуска беспилотников и ракет по Саудовской Аравии
США собираются представить доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии на Генассамблее ООН на следующей неделе, сообщает France 24 со ссылкой на неназванного американского чиновника.
По мнению Вашингтона, в атаке использовались не только беспилотные летательные аппараты, но и крылатые ракеты, а сама атака шла с территории Исламской Республики, а не из Йемена.
CBS News со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников сообщает, что атака на нефтяные объекты была проведена из южной части Ирана с применением дронов и крылатых ракет. По данным знакомого с ходом расследования источника CNN, запуск производился с иранской базы, которая расположена рядом с границей с Ираком.
По информации CBS, по крайней мере одна ракета пролетела через воздушное пространство Кувейта, союзника США. Собеседники CBS добавили, что системы ПВО Саудовской Аравии не сбили дроны и ракеты, так как были направлены южнее — в сторону Йемена. Ракеты и дроны летели на низкой высоте через южную часть Ирака, огибая Персидский залив, где больше всего саудовских и американских радаров, уточнил собеседник CNN.